Синоптики о погоде на завтра: ветер, дождь и снег

В четверг в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность с прояснениями, ночью и утром местами туман, к вечеру дождь. Умеренный юго-западный ветер в течение дня сменится северо-западным, который усилится, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 4-7, днем 8-11 градусов тепла. В Баку ночью 5-7, днем 8-10 градусов тепла. Атмосферное давление ниже нормы - 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана ожидаются дождь, местами снег. Ночью и утром будет туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью 1-6, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла.