Карабах и Казахстан: Путин переговорил с Пашиняном

Между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном состоялся телефонный разговор. Стороны обсудили ситуацию в Карабахе и работу военного контингента ОДКБ в Казахстане, сообщает пресс-служба Кремля.

"С учетом председательства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности проведен обмен мнениями о ходе миротворческой операции ОДКБ в Казахстане. Отмечены эффективные скоординированные действия миротворческого контингента, способствующие нормализации обстановки в республике", - говорится в сообщении Кремля.

Отмечается также, что обсуждалась текущая ситуация вокруг... Карабаха и некоторые вопросы реализации договоренностей, зафиксированных в заявлениях лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях.