Житель Баку прятал в лесу автомат Калашникова, патроны и глушитель фото
Сотрудники полиции изъяли у жителя Гусара автомат.
Как сообщили в губинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники Гусарского районного отдела полиции провели оперативное мероприятие по выявлению незаконно хранящегося оружия.
В результате оперативно-розыскного мероприятия, проведенного на основании поступившей информации, при попытке забрать спрятанные в лесу автомат марки «АКМ» со стертым номером, магазин к нему, глушитель, 6 патронов задержан житель Баку ранее судимый Акиф Агаханов, проживающий в Гусаре без регистрации.
По факту проводится расследование.