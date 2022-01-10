В Евросоюзе обеспокоились обострением на границе Азербайджана и Армении

В Евросоюзе обеспокоены сообщениями о новых инцидентах и жертвах на армяно-азербайджанской границе, написал в Twitter специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар.

"Важно, чтобы стороны снизили эскалацию и в полной мере использовали доступные механизмы, в частности горячую линию между министерствами обороны, созданную под эгидой ЕС в ноябре 2021 года", - отмечает в своей публикации Клаар.

ЕС готов сотрудничать со сторонами в целях дистанцирования сил и подтвердить свою готовность оказать дополнительную поддержку в работе с Арменией и Азербайджаном по делимитации и демаркации границы, подчеркнул Клаар.