Очередное пророчество Билла Гейтса о коронавирусе

Из-за распространения штамма коронавируса «омикрон» число случаев заражения COVID-19 может пойти на спад. Об этом заявил бывший глава Microsoft Билл Гейтс.

«Как только в той или иной стране пройдет омикрон-штамм, в течение года там будет наблюдаться снижение числа заражений и коронавирус можно будет лечить как сезонный грипп», — написал Гейтс в Twitter.

По его мнению, системы здравоохранений многих стран столкнутся с проблемами из-за омикрон-штамма. Большая часть тяжелых случаев заражения COVID-19 придется на тех, кто не прошел вакцинацию, предупреждает экс-глава Microsoft.

Также, уточняет Гейтс, из-за «омикрона» у многих выработается иммунитет к COVID-19, который продержится минимум на протяжении года. Миллиардер предположил, что какое-то время всем придется ежегодно прививаться от коронавируса.