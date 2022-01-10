Экс-главе Евлаха сократили срок ареста

В Шекинском апелляционном суде была рассмотрена апелляционная жалоба бывшего главы Исполнительной власти Евлахского района Годжа Самедова.



Как сообщает haqqin.az, согласно принятому апелляционным судом решению, учитывая состояние здоровья экс-главы исполнительной власти Евлаха, срок его заключения сокращен до 6 лет.

Напомним, бывший глава Исполнительной власти Евлаха был арестован в конце прошлого года. Ему было предъявлено обвинение по статьям 179.3.2 (присвоение в крупном размере), 311.3 (получение взятки в крупном размере), 308 (злоупотребление служебными полномочиями) УК Азербайджана.