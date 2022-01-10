В штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе началось заседание Совета Россия - НАТО, передает РИА Новости.

Москву на первом за два года заседании Совета представляет межведомственная комиссия МИД и Минобороны, от дипведомства в нее входит заместитель министра иностранных Александр Грушко.

Встреча продолжает переговоры России и США по гарантиям безопасности, которые состоялись 9-10 января в Женеве. Как ожидается, стороны постараются обсудить взаимные опасения. Планируется, что мероприятие продлится около трех часов.