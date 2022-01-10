Не выполнил обязательств: на сына директора MIDA подали в суд

Агентство по аграрному кредитованию и развитию при Минсельхозе подало в суд на Исрафила Тахмазли, который не выполнил обязательств по условиям договора лизинга, заключенного с агентством.

Как сообщает haqqin.az, дело находится в производстве судьи Зейнаб Ахундовой. Заседание суда назначено на 25 января.

Отметим, что Исрафил Тахмазли является сыном директора ООО MIDA Фархада Тахмазова, а председатель Агентства по пищевой безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли - дядя И.Тахмазли.