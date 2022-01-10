Житель поселка Аркиван Масаллинского района Галиб Джабиев, 1978 года рождения, утром 3 января вышел из дома и до настоящего времени не вернулся. Об этом правоохранительным органам сообщили его родные.

Приметы Г.Джабиева: среднего роста, худощавого телосложения, глаза черные. Был одет в синие джинсы, черную куртку, на нем была черная шапка.

Тех, кто узнал человека на фото или располагает какой-либо информацией о нем, просят сообщить об этом в колл-центр МВД по номеру 102, а также в Масаллинский РОП по телефону 025-215-3942.