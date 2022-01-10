В Товузе прощаются с погибшим на границе Аязом Назаровым
В Товузском районе проходит церемония прощания с военнослужащим Аязом Назаровым, погибшим накануне в результате провокации армянских вооруженных сил в Кельбаджарском направлении государственной границы.
АПА сообщает, что в церемонии прощания принимают участие члены семьи погибшего, руководство Исполнительной власти района, сотрудники Товузского районного отдела Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, представители правоохранительных органов и общественности.
24-летний Аяз Назаров будет похоронен на сельском кладбище.