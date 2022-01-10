Новый командующий российскими миротворцами на приеме у Закира Гасанова фото
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял нового командующего российскими миротворческими силами, временно дислоцированными на территории Азербайджана, генерал-майора Андрея Волкова, сообщает пресс-служба оборонного ведомства страны.
На встрече была обсуждена оперативная обстановка в Карабахской экономической зоне, где временно размещены российские миротворцы.
В сообщении Минобороны отмечается, что нового командующего миротворческим контингентом представил генерал-лейтенант Рустам Мурадов.