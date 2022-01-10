Байден снова назвал Харрис президентом США

Президент США Джо Байден в третий раз в течение последних месяцев оговорился и назвал вице-президента Камалу Харрис главой государства. Об этом, как сообщает RNC Research, Байден сказал в ходе выступления в Университетском центре Атланты.

«На прошлой неделе президент Харрис и я обсуждали в Капитолии один из тех моментов, что поделили нашу историю на «до и после»», — поделился американский лидер.

В предыдущий раз американский лидер так оговорился во время выступления перед студентами Государственного университета Южной Каролины.