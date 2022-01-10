«Талибан» пригрозил Душанбе и Ташкенту

Министр обороны в правительстве «Талибана» мулла Мохаммад Якуб заявил, что военные вертолеты, которые были угнаны в августе прошлого года летчиками афганских военно-воздушных сил в Узбекистан и Таджикистан, должны быть возвращены. В противном случае это будет иметь «последствия» для двух центральноазиатских республик. Соответствующее заявление министр обороны талибов сделал 11 января, сообщает телеканал TOLOnews.

«Наша авиатехника, которая находится в Таджикистане или Узбекистане, должна быть возвращена. Мы не позволим оставаться ей за границей или быть использованной другими странами», - сказал Якуб.

По данным минобороны талибов, в августе прошлого года после бегства прежнего правительства летчики афганских ВВС угнали в Узбекистан и Таджикистан более 40 вертолетов.

Как напоминает TOLOnews, ВВС прежнего афганского правительства имели 164 военных самолета и вертолета, сейчас в Афганистане остался только 81. Остальные, как утверждают талибы, были угнаны из Афганистана «в различные страны». С осени прошлого года талибы пытаются вернуть авиатехнику бывших афганских ВВС, на которой военнослужащие прежнего правительства бежали в соседние страны. Кроме того, талибы многократно обращались к афганским военным летчикам, покинувшим страну, чтобы они вернулись и начали служить в создаваемых движением военно-воздушных силах.