Аравийское море спасет Иран от засухи?
Парламент Ирана одобрил проект, предусматривающий перекачку воды из Аравийского моря в регион с целью устранения водной проблемы в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке страны, передает Anadolu со ссылкой на государственный телеканал Ирана.
За принятие этого проекта проголосовали 170 депутатов иранского парламента, 31 депутат выступил против, еще 7 воздержались.
Согласно проекту, вода из Аравийского моря будет опреснена и превращена в питьевую.
Необходимые инвестиции в проект поручено обеспечить Министерству энергетики и Министерству промышленности ИРИ.