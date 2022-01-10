Французский политический обозреватель Николя Приз рассказал в своем документальном фильме о тайнах жизни Елисейского дворца, в частности о том, что аноним позвонил жене президента Эммануэля Макрона, чтобы «рассказать ей о последней любовной связи ее мужа». Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на фильм, который был показан на французском телеканале BFM.

Сенатор Франсуа Патриа подтвердил факт, заявив, что глава государства очень расстроен случившимся.

При этом издание недоумевает, как номер телефона первой леди страны мог оказаться у неизвестного анонимного автора. Кроме того, в статье упоминается женитьба Макрона на его бывшей учительнице Бриджит, что является одной из самых обсуждаемых тем в стране накануне выборов.