Кремль: Любое расширение НАТО беспокоит Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО, передает РИА Новости.

«Любое расширение НАТО беспокоит Россию. НАТО — это не институт развития. НАТО — инструмент конфронтации. Альянс так задуман, он так проектирован, так существует. Это абсолютный очевидный факт. Расширение представляет для нас угрозу», — сказал представитель Кремля.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд допустила возможность вступления Финляндии и Швеции в НАТО.