Сталкиваясь с широким спектром возможностей, прогнозисты обычно останавливаются где-то посредине. Среди тех, кого опросило агентство Bloomberg, все сходятся во мнении, что мировая экономика вырастет на 4,4% в 2022 году после восстановления на 5,8% в 2021 году. Большинство надеются, что с 2023 года рост вернется к своей долгосрочной норме примерно в 3,5%, как будто COVID никогда не случался.

В этом году мы узнаем, достаточно ли устойчива мировая экономика, чтобы обходиться без меньшей помощи со стороны правительств и центральных банков. И является ли инфляция временным побочным продуктом COVID или более постоянной проблемой, считают аналитики агентства.

Самые большие опасности в этом году будут связаны с инфляцией и риском того, что политики назовут восстановление после COVID неправильным, указывает Bloomberg.

Есть только одна проблема. С первого взгляда ничто в этой экономике не выглядит нормальным; она совершенно не в порядке. Если это все еще будет верно через 12 месяцев, политики почти наверняка напортачат, предсказывают многие.

"Возьмем рынок труда. В конце 2021 года в США насчитывалось по меньшей мере 10 миллионов вакансий, которые, как скажут каждый менеджер ресторана, мастер завода и исполнительный директор, они изо всех сил пытаются заполнить. Нехватка рабочей силы проявляется повсюду — за исключением статистики. Покопайтесь в цифрах, и вы найдете по меньшей мере 5 миллионов взрослых американцев, не работающих сегодня, которые были трудоустроены в начале 2020 года.

США - не единственная страна, где рабочие пропали без вести. В ноябре в Великобритании было более миллиона незаполненных рабочих мест, но по меньшей мере на 600 000 больше людей, находящихся на обочине рынка труда, чем в начале 2020 года. Они отказываются браться за работу, даже когда растет заработная плата.

Будь то официанты или водители грузовиков, микрочипы или сливочный сыр, несоответствие между спросом и предложением стало лейтмотивом восстановления после COVID — наследие сумасшедшего 18-месячного периода, в течение которого крупнейшая экономика мира сократилась почти на 20% за шесть месяцев, а затем восстановилась к середине 2021 года.

Главными победителями этого исторического скачка стали домохозяйства США, чье богатство резко возросло благодаря быстрому росту рынков недвижимости и акций (то есть те, у кого с самого начала было богатство). В совокупности американцы имели, по оценкам, 2,6 триллиона долларов дополнительных сбережений на своих банковских счетах по состоянию на середину года, что составляет 12% валового внутреннего продукта", - пишет Bloomberg.

На протяжении большей части 2021 года политики Федеральной резервной системы и многих других центральных банков чувствовали себя уверенно, отвергая нехватку рабочей силы и узкие места в цепочках поставок как краткосрочные последствия пандемии. Затянувшийся страх перед Covid и лишние федеральные доллары на банковских счетах не позволяли многим безработным возвращаться на работу. Дайте время, и эти вопросы будут решены, рассуждали центральные банки.

То, что значительная часть “неожиданности” инфляции 2021 года была вызвана ростом цен на энергоносители, по-видимому, укрепило аргументы в пользу бездействия центрального банка, поскольку более высокие затраты на топливо, в целом, имеют тенденцию замедлять рост. Но ко Дню благодарения инфляция потребительских цен в США составляла 6,8% в год, что было самым высоким показателем со времен президентства Рональда Рейгана и примерно в три раза превышало прогноз ФРС на начало 2021 года.

Таким образом, в декабре повествование, наконец, перешло от “Это временно” к “Двигаться дальше так долго, что, возможно, потребуется толчок”, и рынки теперь делают ставку на то, что ФРС повысит процентные ставки как минимум три раза в 2022 году. Банк Англии, ожидая, что инфляция превысит 6% в ближайшие месяцы, получил преимущество на своем последнем заседании по вопросам политики в 2021 году, повысив процентные ставки на 25 базисных пунктов. Инвесторы наметили еще четыре увеличения в 2022 году, сообщает агентство.