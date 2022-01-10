Кремль о сроках вывода ОДКБ из Казахстана

Военная миссия ОДКБ не была развернута в Казахстане за один день, поэтому и ее вывод будет происходить не одномоментно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.

Пескова спросили, почему военный контингент ОДКБ выводят так долго, хотя вводили его быстро.

«Почему десять дней, а не один — собственно, за один день миссия не была развернута. Она развертывалась в течение определенного количества дней, но в данном случае это все координируется ОДКБ», - сказал пресс-секретарь главы российского государства. На вопрос, почему российский контингент покинет Казахстан последним, он ответил, что «это решает ОДКБ».

Пескова также спросили, останется ли усиленная охрана космодрома Байконур. «Охрана осуществляется российскими специалистами. Также, конечно, в первую очередь казахстанскими правоохранительными специалистами», - отметил он.