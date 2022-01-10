Грузинский вратарь в «Карабахе»

Футбольный клуб « Карабах », который впервые в истории азербайджанского футбола прошел групповую стадию в еврокубках и сыграет в раунде плей-офф Лиги конференций с французским «Марселем», привлек в свои ряды грузинского вратаря Луку Гугешашвили.

22-летний голкипер взят в аренду из польского клуба «Ягеллония» до конца этого сезона. После окончания срока аренды «Карабах» имеет право подписать с грузином полноценный контракт.

Агдамский клуб остро нуждался во вратаре после того, как стало известно, что основной голкипер Шахруддин Магомедалиев после операции не успеет восстановиться к играм с «Марселем».

«Карабах» с 5 января тренируется в Баку. Сегодня команда отправляется на сборы в Анталью, где разместится в отеле Gloria Sports Arena. На 14 января запланирована контрольная игра с румынским «Газ Метаном». 21 января «Карабах» проведет сразу два матча – с сербской «Бачка Тополой» и польским «Шленском». Две встречи ожидают агдамский клуб и 25 января. Соперники – словацкий «Татран» и польская «Висла».

26 января «Карабах» вернется из Антальи. Сезон для вице-чемпионов возобновится 1 февраля четвертьфинальным матчем Кубка Азербайджана против «Кешля».

Игры с «Марселем», напомним, состоятся 17 и 24 февраля. Первая встреча пройдет во Франции.