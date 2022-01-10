Экс-депутат Рады заявил, что Порошенко ждет арест
«Государственная пограничная служба готовится к задержанию пятого президента Украины Петра Порошенко сразу по прилету в Украину». Об этом заявил бывший народный депутат Украины Игорь Мосийчук.
По его словам, в Киеве уже знают рейс, которым Порошенко 17 января прилетит в Украину.
«Данные из базы Госпогранслужбы указывают, что Петр Порошенко прибывает в Украину 17 января в 9.10 рейсом W61567 Варшава - Киев», – написал Мосийчук.
Он также добавил, что пограничники имеют распоряжение задержать Петра Порошенко.
«Напротив фамилии стоит пометка – «АРЕСТ», – сообщил Мосийчук.