Токаев еще раз заявил: вывод контингента ОДКБ из Казахстана начнется 13 января
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании оперативного штаба в Алматы заявил, что на четверг запланировано начало вывода военного контингента ОДКБ из республики.
«Завтра начинается организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ. У меня были переговоры с руководителями соответствующих государств. Пользуясь возможностью, я хотел бы выразить признательность командованию контингента за проделанную работу в течение этих нескольких дней... Еще раз выражаю благодарность моим коллегам – главам государств», – отметил президент Казахстана.
Напомним, еще во вторник президент Казахстана заявил, что основная миссия контингента Организации Договора о коллективной безопасности в Казахстане «успешно завершена» и что ситуация во всех регионах Казахстана стабилизировалась, процесс вывода контингента начнется 13 января и займет не более 10 дней.