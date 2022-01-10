Генпрокуратура: Показания Тофига Ягублу не нашли подтверждения

Завершено расследование, проведенное на основании обращения Тофига Ягублу о том, что он подвергся физическому насилию и моральному давлению. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

"В Сабаильской районной прокуратуре было проведено расследование на основании обращения Тофига Ягублу о том, что 1 декабря 2021 года он был избит сотрудниками МВД и подвергнут моральному давлению во время участия в марше на территории Площади фонтанов в Баку с требованием освободить арестованного и объявившего голодовку Салеха Рустамли.

Поскольку в ходе расследования показания, указанные в заявлении Тофика Ягублу, не нашли подтверждения, в соответствии с Уголовно-процессуальным законодательством страны в возбуждении уголовного дела 30 декабря по собранным материалам было отказано", - говорится в информации надзорного ведомства.