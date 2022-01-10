Россотрудничество отказалось работать с новым казахским министром

Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что его ведомство полностью прекращает взаимодействие с Министерством информации Казахстана и его новым министром Аскаром Умаровым. Об этом Примаков написал в своем телеграм-канале.

Примаков подчеркнул, что Россотрудничество «не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью», ввиду чего будет полностью прекращено любое взаимодействие с министром Умаровым и возглавляемым им министерством, пишет «Московский комсомолец».

О назначении Умарова стало известно накануне. В российских СМИ его называют «ярым националистом и русофобом».