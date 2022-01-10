В России запретили ввоз мяса и молока из Казахстана

Россельхознадзор с 12 января вводит запрет на ввоз животных и продукции животноводства из Казахстана из-за ухудшения эпизоотической обстановки по ящуру. Об этом, как передает ТАСС, говорится в сообщении ведомства.

"В связи с ухудшением на территории Казахстана эпизоотической обстановки по инфекции вирусом ящура с 12 января 2022 года вводятся временные ограничения на экспорт в Россию из Казахстана следующей продукции: восприимчивых к ящуру живых животных, включая животных компаньонов, а также диких, цирковых и зоопарковых животных", - отмечается в сообщении.

Также вводится запрет на ввоз генетического материала сырого мяса и мясопродукции, молока и молочной продукции, шерсти, волос, щетины, трофеев, кишечного сырья, шкур и кожи, кормов и кормовых добавок животного и растительного происхождения, бывшее в употреблении оборудование для содержания и убоя животных. Кроме того, запрещен транзит с территории Казахстана по территории России живых животных, восприимчивых к ящуру.