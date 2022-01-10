Виктория Нуланд дала совет россиянам. Захарова ответила ей

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд высказалась о проблемах, которые должны беспокоить россиян, пишет РИА Новости.

Вместо того чтобы беспокоиться о ситуации вокруг Украины, жители России должны обратить внимание на финансирование социальных сфер, призвала Нуланд. «Будь я российским гражданином, я бы хотела видеть вложения в систему образования, медицину, строительство дорог, чем вливание денег для создания кризиса и отправки военных туда в снег», — советует замгоссекретаря США. По мнению представителя Госдепа, «отправка» военных России на западные рубежи в зимний период — «очень дорогой» тип размещения.

Заявление Нуланд прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Российский дипломат в своем Telegram-канале призвала Нуланд оставаться гражданином США и думать о том же самом, только в отношении своей страны. Кроме того, Захарова перечислила проблемы США, к которым отнесла низкое качество американского образования, перебои в работе системы здравоохранения и плохие дороги даже в крупных городах страны.