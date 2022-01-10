Сразу после окончания 44-дневной войны у правительства Никола Пашиняна не было недостатка в веселье. И после позорной капитуляции Пашинян и его команда организуют свои каникулы на греческом острове Миконос. Об этом сообщает сайт Politik.am.

«Власти готовятся к двум роскошным свадьбам. Первая свадьба – министра обороны Сурена Папикяна. Пресса писала, что у него есть избранница и министр собирается жениться, а свадьба состоится в этом месяце.