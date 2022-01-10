Власти Армении готовятся к пышным свадьбам Папикяна и сына Пашиняна армянские сми
Сразу после окончания 44-дневной войны у правительства Никола Пашиняна не было недостатка в веселье. И после позорной капитуляции Пашинян и его команда организуют свои каникулы на греческом острове Миконос. Об этом сообщает сайт Politik.am.
«Власти готовятся к двум роскошным свадьбам. Первая свадьба – министра обороны Сурена Папикяна. Пресса писала, что у него есть избранница и министр собирается жениться, а свадьба состоится в этом месяце.
Сын Никола Пашиняна Ашот также собирается сыграть свадьбу. Конкретной информации о дате его свадебной церемонии нет, но, по всей вероятности, ждать придется недолго», - пишет сайт.
Также, как сообщает источник, власти собираются использовать данное обстоятельство и собрать дивиденды, проинформировав через свои СМИ общественность, особенно родителей погибших солдат, «что их сыновья погибли не зря, жизнь продолжается, а Папикян и Ашотик женятся, чтобы родилось новое поколение, и нация процветала», отмечает издание.