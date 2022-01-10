В Китае построили COVID-лагеря

В некоторых городах Китая построили карантинные лагеря, заболевших коронавирусом размещают в небольших металлических контейнерах, сообщает Daily Mail.

Сообщается, что города Аньян, Ючжоу и Сиань закрыты на карантин, жителям запрещено покидать свои дома даже для покупки еды.

В карантинных лагерях людей содержат в небольших зданиях-контейнерах с деревянной кроватью и туалетом, где они должны оставаться в течение двух недель.

"Жителям жилого комплекса Mingde 8 Yingli сразу после полуночи 1 января сказали, что они должны покинуть свои дома и отправиться в карантинный центр", - говорится в сообщении.