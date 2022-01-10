В Москве простились с Абдуррахманом Везировым

В Москве состоялась церемония прощания со скончавшимся на 92-м году жизни бывшим первым секретарем ЦК Коммунистической партии Азербайджанской ССР Абдуррахманом Везировым.

На церемонии прощания выступили близкие и члены семьи А. Везирова, в том числе сын покойного Эльдар Везиров. Были прочитаны суры из Корана.

А.Везиров был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, рядом с супругой Ириной Везировой.

А.Везиров возглавлял Азербайджанскую ССР с 1988 по 1990 год. После кровавых событий 20 января 1990 года переехал в Россию.