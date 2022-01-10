Ильхам Алиев наградил учителей школы имени Зарифы Алиевой в Украине

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении учителей средней общеобразовательной школы №12 имени академика Зарифы Алиевой города Ирпень (Украина).

Согласно распоряжению, за заслуги в развитии образовательных связей между Азербайджаном и Украиной были награждены следующие учителя средней общеобразовательной школы №12 имени академика Зарифы Алиевой города Ирпень (Украина):

орденом "Достлуг" Антоненко Валентина Сергеевна;

медалью "Терегги" Чумак Алла Михайловна

и Крылач Юлия Анатольевна.