США готовят санкции против Путина

Сенаторы от Демократической партии США представят новый пакет санкций против России, который будет включать лично российского президента Владимира Путина. Санкции могут быть введены в действие в случае эскалации напряженности на границе с Украиной, пишет газета Washington Post, ссылаясь на попавшие в ее распоряжение документы.

«Путину не надо обрушивать собственную экономику и жертвовать жизнями своих людей в будущей попытке перерисовать карту Европы», - объяснил цель документа сенатор Роберт Менендез.

Предлагаемые демократами санкции могут коснуться высокопоставленных российских военных и чиновников, включая президента России Владимира Путина, а также затронуть банки и систему SWIFT. По данным издания, Белый дом намерен поддержать данный законопроект.