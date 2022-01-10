В Киеве разрешили задержать Порошенко

Порошенко призвал украинские власти не пугать его арестом прямо в аэропорту.

"Всем известно, что Петр Порошенко прибывает на Украину 17 января и мы знаем. Эту информацию почему-то скрывает офис генерального прокурора, почему-то скрывает Печерский суд, что есть такое себе постановление о задержании Петра Порошенко с целью его доставки в суд, и существует ходатайство офиса генпрокурора о применении к Петру Порошенко меры пресечения", - сказал Головань на брифинге.

Ранее Печерский суд Киева наложил арест на всё имущество и активы председателя партии "Европейская солидарность" и бывшего главы государства Петра Порошенко. Порошенко проходит подозреваемым по делу о госизмене. 17 декабря в Государственном бюро расследований заявили, что Порошенко проигнорировал следователей, которые пытались вручить ему повестку о вызове по делу о преступной схеме поставок угля с оккупированных территорий. В тот же день стало известно, что Порошенко покинул пределы страны. Позже он уточнил, что вернется в Украину 17 января.