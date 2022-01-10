За гибель азербайджанского солдата Армения ответит в пятикратном размере
Накануне на азербайджано-армянской границе в Кельбаджарском направлении вооруженными силами Армении предпринята вооруженная провокация. При нападении на пост азербайджанской армии на боевом посту погиб военнослужащий Аяз Назаров.
В результате решительных и жестких ответных действий подразделения азербайджанской армии разгромили два пограничных поста противника, уничтожив несколько единиц военной техники, автомобили и склад с боеприпасами.
По предварительным данным, полученным haqqin.az из военных источников, армянская сторона потеряла убитыми от пяти до восьми военнослужащих, много раненых.
Всю ответственность за гибель армянских солдат Азербайджан возложил на военно-политическое руководство Армении.
Азербайджан указывает на абсолютную недопустимость и опасность подобного рода провокаций, вызванных, очевидно, формальным председательством Никола Пашиняна в ОДКБ, а также отправкой в Казахстан армянского воинского контингента, и предупреждает: впредь за гибель одного азербайджанского солдата Армения будет получать ответ в пятикратном размере.