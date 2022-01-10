Отстаивающий интересы Армении и выступающий с антитурецкой риторикой под прикрытием российских интересов политолог Семен Багдасаров в эфире YouToube-канала «Соловьев LIVE» на этот раз обрушился с критикой на власти Казахстана, которые потребовали вывода российских войск из своей страны.

«Что за заявления позволяет себе руководство Казахстана?! Мы сделали свое дело и теперь нас просят уйти! Что такое для них ОДКБ?! Известное резиновое одноразовое изделие?! Мы денег потратили и спасли Казахстан от распада. Я думаю, что Токаев должен понять: в следующий раз Россия на помощь не придет. А следующий раз будет. Можете не сомневаться», - негодующе заявил пропагандист.

По мнению С.Багдасарова, в следующий раз Россия должна подумать о безопасности своих границ, о безопасности русского населения и буферной зоне на границе.