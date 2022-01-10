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В Сеть попали кадры, на которых российский хип-хоп-исполнитель, более известный под псевдонимом "Ресторатор" и как создатель и экс-ведущий онлайн-шоу Versus Battle Александр Тимарцев, в состоянии алкогольного опьянения «читает» рэп с оскорблениями в адрес Азербайджана и азербайджанцев. Сегодня Тимарцев на своей странице в Instagram опубликовал новое видео, в котором просит прощения у азербайджанцев и признается в любви к Азербайджану.

«Пока очень глубоко не зашла эта провокация, глубоко извиняюсь перед всеми жителями Азербайджана. Любовь и уважение. Исключительно, ребята… Ролик, который вышел… я был сильно пьяный, я не помню, что там говорил. Очень сильно вас люблю. Извините меня за этот поступок. И вообще не знаю, зачем я это сказал. Азербайджан, самая большая вам любовь. Прошу прощения еще раз», - заявил исполнитель. Критика в адрес Тимарцева была настолько большой, что он решил записать еще одно видео, в котором в очередной приносит извинения и рассказывает о том, когда и где это было снято: