Евросоюз активно покупает сжиженный природный газ, это рекордные за два года объемы, передает Bloomberg.

Отмечается, что уже в первых числах января 2022 года в Западной Европе сосредоточились на покупках СПГ, приобреталось по 250 млн куб. м / сутки. Большая часть газа – из США, в середине декабря через Атлантику прибыло свыше 20 танкеров с газом. Это крупнейшая партия с декабря 2019 года, что принесло США прибыль, а Евросоюзу помогло сбалансировать энергокризис.

Поставки американского газа в Евросоюз оказались в 5 раз выше, чем в январе качал "Газпром" своим важнейшим клиентам. За три недели фьючерсы на газ с поставкой в следующем месяце подешевели на бирже ICE на 56% и к 11 января 2022 года закрепились ниже $1000 (-3% за день).