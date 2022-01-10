Очередные учения азербайджанского спецназа в Нахчыване фото; видео
Состоялись тактико-специальные учения спецназа отдельной оперативной бригады «Нахчыван» Внутренних войск. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Отдельной общевойсковой армии.
Согласно сценарию тактико-специальных учений, с целью нейтрализации организованной преступной группировки, занимающейся контрабандой оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, переработкой и незаконным оборотом наркотических средств, группы специального назначения отдельной оперативной бригады «Нахчыван» Внутренних войск начали антитеррористическую операцию.
Начальник Нахчыванского гарнизона генерал-полковник Керем Мустафаев и командир отдельной оперативной бригады «Нахчыван» Внутренних войск генерал-майор Салим Нифталиев, выступая на церемонии награждения по случаю успешного завершения учений, за которыми наблюдали и представители вооруженных сил Турции, отметили, что навыки личного состава по борьбе с террористами постоянно совершенствуются и задачи в ходе учений выполняются с высоким профессионализмом.
В заключение военнослужащим были вручены ценные подарки.