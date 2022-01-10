В Германии задержан азербайджанец с поддельным паспортом Румынии

В минувшее воскресенье, примерно в 5 утра, полиция заметила автомобиль на автобане, который ведет из Касселя в Ганновер. Машина ехала на удивление медленно, из-за чего экипаж патрульной машины дорожной полиции заподозрил, что водитель мог находиться за рулем в нетрезвом виде или под действием наркотиков. Офицеры остановили автомобиль, чтобы проверить мужчину.

Версия о том, что водитель пьян не подтвердилась. Но полицейские были крайне озадачены, когда он предъявил им румынский паспорт и азербайджанское водительское удостоверение. Офицеры тут же обратили внимание на то, что паспорт подделан. Это подтвердил и приглашенный специалист, ознакомившийся с документом. Румынский паспорт оказался полной подделкой, а водитель не смог предъявить других документов, удостоверяющих личность.

На основании водительского удостоверения, выданного в Азербайджане, дорожная полиция предполагает, что задержанный водитель на самом деле является гражданином нашей страны и находится в Шенгенской зоне без визы, вида на жительство или любого другого разрешения. Было возбуждено уголовное дело по факту подделки документов и незаконного проживания. Начался процесс депортации.