Борис Джонсон признался, что посетил вечеринку во время локдауна
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что в мае 2020 года, во время первого общенационального локдауна из-за коронавируса, он посетил вечеринку, которая проходила в саду резиденции главы правительства на Даунинг-стрит в Лондоне, передает BBC.
Выступая в парламенте, Джонсон извинился перед людьми, которые в то время соблюдали локдаун.
«Я хочу извиниться. Я знаю, что миллионы людей по всей стране шли на невероятные жертвы в последние 18 месяцев. Я знаю, через что им пришлось пройти: люди не могли оплакивать своих родных, жить так, как им хочется, и заниматься любимым делом. И я знаю, какой гнев они испытывают по отношению ко мне и к правительству, которое я возглавляю, поскольку думают, что люди на Даунинг-стрит, которые разрабатывали коронавирусные правила, сами не соблюдают их», - сказал британский премьер.
Джонсон рассказал, что 20 мая 2020 года, когда проходила вечеринка, он вышел в сад своей резиденции, чтобы поблагодарить сотрудников. По его словам, через 25 минут он вернулся в свой кабинет и продолжил работу.
По словам премьер-министра, он полагал, что это рабочее мероприятие.
Ранее лидер Лейбористской партии Кир Стармер потребовал, чтобы Борис Джонсон ушел в отставку из-за его «жалких» оправданий и «нелепой» лжи. О вечеринке, прошедшей на Даунинг-стрит в мае 2020 года, впервые стало широко известно в январе нынешнего года. По данным различных СМИ, на выпивку в саду резиденции премьер-министра пригласили около 100 человек, но пришли только 30, в том числе Борис Джонсон.