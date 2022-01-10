Борис Джонсон признался, что посетил вечеринку во время локдауна

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что в мае 2020 года, во время первого общенационального локдауна из-за коронавируса, он посетил вечеринку, которая проходила в саду резиденции главы правительства на Даунинг-стрит в Лондоне, передает BBC.

Выступая в парламенте, Джонсон извинился перед людьми, которые в то время соблюдали локдаун.

«Я хочу извиниться. Я знаю, что миллионы людей по всей стране шли на невероятные жертвы в последние 18 месяцев. Я знаю, через что им пришлось пройти: люди не могли оплакивать своих родных, жить так, как им хочется, и заниматься любимым делом. И я знаю, какой гнев они испытывают по отношению ко мне и к правительству, которое я возглавляю, поскольку думают, что люди на Даунинг-стрит, которые разрабатывали коронавирусные правила, сами не соблюдают их», - сказал британский премьер.