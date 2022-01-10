В Сумгаите задержан оскорбивший флаг Азербайджана водитель такси

В Сумгаите задержан водитель, чистивший свой автомобиль флагом Азербайджана, сообщил haqqin.az инспектор пресс-службы МВД Азербайджана Зейни Гусейнов.

«Сегодня в социальных сетях распространилось видео, в котором пожилой мужчина протирал свой автомобиль флагом. В результате проведенных оперативных мероприятий правоохранительным органам стало известно, что на видео запечатлен житель Сумгаита 72-летний Солтан Мехтиев.

В полицейском участке он признался, что работает таксистом и отметил, что в автомобиле всегда держал несколько кусков ткани. Однако, на этот раз он спутал и случайно почистил свое транспортное средство флагом.

С.Мехтиев выразил сожаление из-за инцидента и извинился перед всеми», - заявили в ведомстве.