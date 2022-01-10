Азербайджанец проиграл громкое дело из-за приставки «гызы»
«Отчество ребенка не зависит от национальных традиций отца» – такое заявление сделали в суде Нижневартовска после рассмотрения сложного дела с участием уроженца Азербайджана. Мужчина через суд пытался исправить отчество своей дочери и привести его в соответствие с азербайджанскими обычаями.
Как известно, в Азербайджане отчество у детей формируется путем добавления к имени отца определенной приставки. Для мальчиков это «оглы», для девочек – «гызы». У дочери истца, рожденной в Нижневартовске, эта приставка в акте о рождении отсутствовала. Когда отец обратился в госучреждение за сменой отчества, ему отказали. И тогда мужчина пошел в суд.
«При обращении в суд с указанными требованиями одним из доводов гражданина Н. явилось то, что сам он по национальности азербайджанец, в его семье соблюдаются азербайджанские традиции, поэтому внесение изменений в запись акта гражданского состояния ему необходимо для сохранения семейных традиций», - рассказали в пресс-службе нижневартовского суда.
Однако оснований для исполнения его требований служители Фемиды не нашли. В соответствии с российским законом, подобные изменения в записях актах гражданского состояния должны совершаться «исключительно в интересах ребенка». Отметим, мать девочки – русская по национальности – требования супруга также не поддержала.
К делу подключили даже Минюст России. Его сотрудники обратились за разъяснениями к коллегам из Азербайджана. Оказалось, обязательств к изменению отчества в соответствии с национальными обычаями в законодательстве республики нет. В итоге суд мужчина проиграл.