Азербайджанец проиграл громкое дело из-за приставки «гызы»

«Отчество ребенка не зависит от национальных традиций отца» – такое заявление сделали в суде Нижневартовска после рассмотрения сложного дела с участием уроженца Азербайджана. Мужчина через суд пытался исправить отчество своей дочери и привести его в соответствие с азербайджанскими обычаями.

Как известно, в Азербайджане отчество у детей формируется путем добавления к имени отца определенной приставки. Для мальчиков это «оглы», для девочек – «гызы». У дочери истца, рожденной в Нижневартовске, эта приставка в акте о рождении отсутствовала. Когда отец обратился в госучреждение за сменой отчества, ему отказали. И тогда мужчина пошел в суд.