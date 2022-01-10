США: «Северный поток – 2» угрожает безопасности Европы

«Газопровод «Северный поток – 2» угрожает энергетической и национальной безопасности большей части стран Евроатлантики». Об этом сказала первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия – НАТО.

По ее словам, газопровод «Северный поток – 2» является российским геополитическим проектом, который подрывает энергетическую и национальную безопасность значительной части евроатлантического сообщества.