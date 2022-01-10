Ильхам Алиев предупредил чиновников: Если не будет прозрачности при строительных работах в Карабахе, наказание будет суровым!

«Разработаны генеральные планы Агдама и Физули. Были подписаны соглашения с соответствующими компаниями по подготовке генеральных планов и других городов. Мы хотим, чтобы все было основательно. Давайте сделаем это быстро и в то же время не будем спешить. Потому что все должно быть основательно, и людям, которые туда вернутся, должны быть предоставлены лучшие условия. Потому что эти люди жили в тяжелом положении 30 лет. Правда, многие из них жили в прекрасных квартирах, выделенных государством, но жили они всегда с тоской по Родине, с тоской по своей земле. Мы должны создать такие условия, чтобы они комфортно жили и дальше. Поэтому мы не должны терять время, но и не должны спешить. Все должно быть обосновано, все строительные работы проводиться прозрачно, на тендерной основе. Дано специальное указание, должна быть обеспечена максимальная прозрачность. Если мы столкнемся с каким-то нежелательным явлением, то наказание будет очень суровым, это должен знать каждый», - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью азербайджанским телеканалам.