В опубликованном интервью газете «Кайхан» Амир Али Гаджизаде описал встречу за закрытыми дверями между Роухани и командирами КСИР Мохаммадом Али Джафари, Касемом Сулеймани , Голамом Хоссейном Гейбпарваром и Исмаилом Косвари, а также им самим. Новости о встрече, но не о ее содержании, транслировались 24 июля 2017 года, менее чем за две недели до приведения Роухани к присяге на второй срок.

Глава Воздушно-космических сил КСИР Амир Али Гаджизаде заявил, что экс-президент Хасан Роухани получил выговор от высокопоставленных генералов элитной армии Ирана во время пребывания на посту президента страны.

В интервью газете Гаджизаде сказал: «Если вы помните, Верховный лидер выступил с речью. На следующей неделе президент Роухани выступил против КСИР. Мы все сказали ему, «не причиняй себе вреда». У нас есть сила и возможность помочь вашему правительству... Для нас не имеет значения, какое это правительство», - сказал Гаджизаде и добавил, что красная линия для элитного подразделения армии — защищать революцию, нацию, систему и руководство.

«Мы ему сказали: «Не думай, что ты всегда сможешь сказать такие вещи, а мы будем молчать», - приводит слова Гаджизаде газета.