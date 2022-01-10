Ильхам Алиев о росте цен на хлеб

«Рост цен на хлеб был неизбежен. В мире резко выросли цены на зерно и пшеницу. Наш основной поставщик – Россия. Потому что самую дешевую пшеницу мы получаем из России. Там выросли и продолжают расти как цены, так и экспортные пошлины. Естественно, мы не могли искусственно удерживать цену на хлеб на прежнем уровне», - заявил в интервью азербайджанским телеканалам президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По словам главы государства, азербайджанское правительство усиливает и регулятивную роль государственных органов, чтобы в этой сфере не было искусственного роста цен и различных спекуляций. К тому же, по словам И.Алиева, был реализован очень широкий социальный пакет. Как известно, минимальная зарплата и минимальная пенсия повышены на 20 процентов, выросли социальные выплаты и пособия, что обошлось бюджету в 1,5 миллиарда манатов, а охватили эти меры 2 миллиона человек.