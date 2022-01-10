Ильхам Алиев о росте цен на хлеб
«Рост цен на хлеб был неизбежен. В мире резко выросли цены на зерно и пшеницу. Наш основной поставщик – Россия. Потому что самую дешевую пшеницу мы получаем из России. Там выросли и продолжают расти как цены, так и экспортные пошлины. Естественно, мы не могли искусственно удерживать цену на хлеб на прежнем уровне», - заявил в интервью азербайджанским телеканалам президент Азербайджана Ильхам Алиев.
По словам главы государства, азербайджанское правительство усиливает и регулятивную роль государственных органов, чтобы в этой сфере не было искусственного роста цен и различных спекуляций. К тому же, по словам И.Алиева, был реализован очень широкий социальный пакет. Как известно, минимальная зарплата и минимальная пенсия повышены на 20 процентов, выросли социальные выплаты и пособия, что обошлось бюджету в 1,5 миллиарда манатов, а охватили эти меры 2 миллиона человек.
«Мы считаем, что это повышение зарплат можно расценивать как компенсацию роста цен на хлеб, и этот шаг предпринимается уже не в первый раз. Мы регулярно повышаем зарплаты. Если, к примеру, посмотреть на историю последних 10 лет, то можно увидеть, насколько выросла минимальная заработная плата. Это нас устраивает? Конечно, нет. Но мы должны проводить работу в соответствии с возможностями. Принимаются комплексные меры по улучшению социального благосостояния людей. Повышение зарплат и пенсий является частью этого процесса», - сказал И.Алиев.
Азербайджанский лидер прокомментировал и значимость других регулирующих институтов: «Есть и другие инструменты, и мы их используем. Азербайджанский народ может быть уверен, что по мере возможности мы направим дополнительно собранные средства в первую очередь, на социальные вопросы. Как я уже отметил, налоговые органы уже собрали 1,4 миллиарда манатов сверх прогноза, и социальный пакет в 1,5 миллиарда манатов был немедленно реализован. То есть все дополнительно собранные средства были направлены только на социальные проекты. Это еще раз говорит о том, насколько большое значение мы придаем социальной сфере».