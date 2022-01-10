В Баку пройдет еще один чемпионат мира

С 1 по 10 октября этого года в Азербайджане состоится чемпионат мира по пауэрлифтингу среди паралимпийцев.

Баку примет сильнейших незрячих и слабовидящих пауэрлифтеров. В чемпионате ожидается участие спортсменов из более чем 25 стран. Перед стартом соревнования иностранные врачи проведут квалификацию спортсменов по уровню их зрения. Также в Баку будет проведен семинар для судей.

Таким образом, в 2022 году в Азербайджане состоятся сразу два чемпионата мира среди паралимпийцев. Как мы уже сообщали, с 7 по 9 ноября наша столица примет первенство планеты по пара-дзюдо с участием более 40 стран. Участники будут иметь возможность заработать в Баку лицензионные очки для попадания на Паралимпиаду-2024 в Париже.