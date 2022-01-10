«И как следствие этого, сегодня самые высокопоставленные чиновники вынуждены отвечать перед судом и получили наказание. Еще раз хочу заявить, что никто не избежит этой ответственности. Никто не стоит выше закона. И прежние заслуги не будут учитываться. Услуги подобных людей больше походят на «медвежью услугу». Наши шаги будут очень решительными, а наказание очень суровым.

Решимость, которую мы проявили за последние годы должна стать уроком для всех. Я неоднократно инструктировал чиновников о серьезной борьбе с коррупцией и взяточничеством. И если какой-либо чиновник погрязнет в этой грязи, то его ждет очень суровое наказание. Об этом в интервью местным телеканалам заявил президент Ильхам Алиев .

Но это лишь одна сторона дела. Я уже 18 лет являюсь президентом и по моей инициативе было проведено много кадровых перестановок. К сожалению, в некоторых случаях кадровые перестановки не приводят к положительным изменениям. Потому что назначается новый персонал, который в течение определенного времени ведет себя в соответствии с заданными инструкциями, но потом со временем, все скатывается к старому и кривому пути. Поэтому наряду с карательными мерами здесь важен вопрос правильного подбора кадров.

В последнее время была проведена очень серьезная кадровая реформа. Кадровая реформа проведена практически во всех ветвях власти. В правительстве, Милли Меджлисе, Администрации президента, министерствах, местных исполнительных органах уже произошли серьезные кадровые изменения, и я считаю, что это сыграет важную роль в борьбе с коррупцией. В то же время мы должны создать такую атмосферу в обществе, чтобы усилился общественный контроль. Вы хорошо знаете, что я неоднократно высказывал свое мнение по этому вопросу.

Я всегда об этом говорю, обращаюсь к гражданам – не оставайтесь равнодушными, контролируйте. Общественный контроль удержит многих чиновников от дел преступного характера. Поэтому необходимо выработать и какой-то институциональный формат общественного контроля. У вас, представителей СМИ, очень большая роль в этой сфере. Могу сказать, что иногда узнаю от вас о неприятных ситуациях, подхватываю от вас эту новость и тут же реагирую. Могу сказать, что во многих случаях информация в СМИ подтверждается. Есть данные, что они носят предвзятый характер. Но абсолютное большинство данных подтверждается и измеряется немедленно. Поэтому государственные чиновники должны знать, что за их работой следит не только Администрация президента, но и представители общественности и СМИ», - сказал глава государства.