Эрдоган заявил об увеличении давления на Турцию

«Масштабы давления на Турцию расширились». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании правящей Партии справедливости и развития, передает «Анадолу».

По его словам, после предотвращения попытки переворота 15 июля 2016 года, позиция стран Запада в отношении Турции ужесточилась, а против Анкары было применено скрытое эмбарго, активным инструментом которого являются финансовые рычаги.

Президент страны заверил, что правительство Турции сделает все возможное для минимизации негативного влияния инфляции на население страны.

«Мы не допустим неоправданного завышения цен в стране. Манипуляции на валютном рынке и показатели инфляции не имеют ничего общего с реальной ситуацией в экономике. Эффект от усилий правительства Турции в экономической сфере проявится уже летом текущего года», - сказал он.