Ильхам Алиев: Сиамские близнецы – Кочарян и Саргсян встречали моего отца овациями

Когда мой отец приезжал в Ханкенди, они оба встречали овациями. Сколько у них было выступлений на тему дружбы азербайджанского и армянского народов. Они неблагодарные люди, которые ели азербайджанский хлеб. В ходе первой Карабахской войны они создали миф о том, что являются героями войны. Я сказал им, что железкам, которые они носят на груди, место в мусорной корзине. Потому что вторая Карабахская война показала, кто есть кто. В первую Карабахскую войну они воевали против мирного населения, совершили геноцид, резню. В то время азербайджанская армия была не в состоянии оказать сопротивление. Но на этот раз мы поставили их на колени, и они будут жить как побежденные дезертиры до конца своих несчастных дней. Конечно, это такие люди, которые готовы в любой момент воспользоваться любой возможностью и нанести нам удар. Однако и они, и нынешнее правительство, и любое другое правительство должно знать, что Армения никогда не устоит перед нами. Повторяю, нас никто не может остановить. Единственное обстоятельство, которое останавливает нас, это то, что мы не хотим войны. Именно поэтому вчера в 21:30 я дал указание министерству обороны прекратить огонь. Если бы я не дал этого указания, то и сегодня их положение было бы еще более тяжелым. То есть мы еще раз показали, что не стоит испытывать наше терпение. Я надеюсь, что эта попытка, эта провокационная попытка была последней. Потому что в противном случае результат будет аналогичным», - заявил президент Ильхам Алиев в интервью азербайджанским телеканалам.