«Еще одной важной задачей является сужение возможностей для коррупции. И здесь, конечно, должны быть приняты институциональные меры, дополнительные шаги, связанные с прозрачностью и подотчетностью. Проще говоря, модель ASAN должна применяться во всех сферах». Об этом президент Ильхам Алиев заявил в интервью азербайджанским телеканалам.

«Потому что это уже испытанная модель, принятая по нашей инициативе. До нас не было подобной сферы услуг такого масштаба. Коэффициент одобрения Службы ASAN со стороны населения составляет где-то 98 процентов, а может и больше. Я удивляюсь, почему не на все 100 процентов.

Там обеспечена полная прозрачность. Поэтому эта модель должна применяться во всех сферах – экономических, социальных, государственно-гражданских отношений. Контакты между чиновниками и гражданами, там, где есть коррупционные возможности, должны быть сведены к минимуму.

В таком случае успех будет еще более впечатляющим. Наша политическая воля уже всем известна. Я говорил, что если какой-то государственный чиновник не хочет видеть себя за решеткой и не может отказаться от своих грязных дел, то он должен добровольно уйти с должности», - сказал президент.