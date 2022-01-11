Ильхам Алиев не верит в то, что Армения готова подписать мирный договор

В интервью азербайджанским телеканалам Ильхам Алиев с высокой долей скептицизма воспринял перспективу подписания мирного договора с Арменией: «Потому что со стороны Армении пока нет никакого ответа на это предложение. В связи с открытием коммуникации ответ уже получен. Хотя, когда мы ставили этот вопрос, возражали и против этого. Сейчас все хорошо помнят, что они были против строительства железной дороги, и особенно автомобильной, возражали и говорили, что, этого не будет. Потом я в одном из интервью сказал, что мы это сделаем вне зависимости от их желания. Сказал я это, если не ошибаюсь, в апреле, и, в итоге, было дано согласие на прокладку дороги, автомобильной дороги между Азербайджаном и Нахчыванской Автономной Республикой.

Я не имею ввиду, что мы их вынудили. Возможно, дело в том, что наши, как говорится, политические шаги, дипломатические шаги, в то же время происходящие в регионе процессы показывают, что этого уже хочет не только Азербайджан, но и многие страны региона. Поэтому, если мы взглянем на эту историю, то увидим, что в позиции Армении происходят изменения. В этой связи, не исключено, что они когда-нибудь будут готовы и к подписанию мирного договора. Но, повторяю, пусть не думают, что мы постоянно будем требовать от них мира. Мы просто делаем это предложение ради будущего региона и минимизации риска войны. Еще раз говорю, если Армения не готова к этому, то этого не будет. Что произойдет в этом случае? Ничего. Что мы потеряем? Мы ничего не потеряем, ни сегодня, ни завтра. Возможно, и наоборот. Но в этом случае Армения останется проигравшей стороной».